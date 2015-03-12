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    ​Президент Ильхам Алиев и президент Мамнун Хусейн приняли участие в азербайджано-пакистанском бизнес-форуме

    Главы государств выступили на форуме

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ 12 марта в Баку начал работу азербайджано-пакистанский бизнес-форум. Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн приняли участие в бизнес-форуме.

    Главы государств выступили на форуме.

    Затем между Торгово-промышленной палатой Азербайджана и Федерацией торгово-промышленных палат Пакистана был подписан Меморандум о взаимопонимании.

    Бизнес-форум, проходящий с участием официальных лиц Азербайджана и Пакистана, а также 100 бизнесменов, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства, здравоохранения, ИКТ и других областей, продолжил работу презентациями и выступлениями.

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