​Президент Ильхам Алиев и президент Мамнун Хусейн приняли участие в азербайджано-пакистанском бизнес-форуме

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ 12 марта в Баку начал работу азербайджано-пакистанский бизнес-форум. Как сообщает Report, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Исламской Республики Пакистан Мамнун Хусейн приняли участие в бизнес-форуме.

Главы государств выступили на форуме.

Затем между Торгово-промышленной палатой Азербайджана и Федерацией торгово-промышленных палат Пакистана был подписан Меморандум о взаимопонимании.

Бизнес-форум, проходящий с участием официальных лиц Азербайджана и Пакистана, а также 100 бизнесменов, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, промышленности, строительства, здравоохранения, ИКТ и других областей, продолжил работу презентациями и выступлениями.