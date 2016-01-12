​Президент Ильхам Алиев: Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва в Стамбуле

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:
"Уважаемый господин президент,
Мой дорогой брат,
Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва, совершенного на площади Султанахмет в Стамбуле.
Крайне возмущены этим беспощадным террористическим актом, считаем необходимым проведение самой жесткой всеобщей борьбы со всеми проявлениями терроризма.
В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.
Аллах рехмэт элясин!".
News DepartmentАвтор новости
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