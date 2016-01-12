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    ​Президент Ильхам Алиев: Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва в Стамбуле

    Глава государства выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

    Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

    "Уважаемый господин президент,

    Мой дорогой брат,

    Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва, совершенного на площади Султанахмет в Стамбуле.

    Крайне возмущены этим беспощадным террористическим актом, считаем необходимым проведение самой жесткой всеобщей борьбы со всеми проявлениями терроризма.

    В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

    Аллах рехмэт элясин!".

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