​Президент Ильхам Алиев: Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва в Стамбуле

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Как сообщает Report, в тексте соболезнования говорится:

"Уважаемый господин президент,

Мой дорогой брат,

Глубоко потрясены известием о гибели и ранении людей в результате взрыва, совершенного на площади Султанахмет в Стамбуле.

Крайне возмущены этим беспощадным террористическим актом, считаем необходимым проведение самой жесткой всеобщей борьбы со всеми проявлениями терроризма.

В связи с произошедшей трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Турции, желаю исцеления раненым и пострадавшим.

Аллах рехмэт элясин!".