Президент Ильхам Алиев: БТК принесет стабильность, благополучие, развитие для всего региона

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "Короче пути из Азии в Европу, из Европы в Азию нет. Наша задача на будущее по согласованию тарифов сделать его также очень привлекательным экономически. В долгосрочной перспективе объем грузов будет расти. Конечно, это большие прибыли, большие доходы, рабочие места и сотрудничество".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев во время открытия железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) заявил в интервью телеканалу Euronews.

"Это историческое событие. Это дорога, которая объединяет континент, Евразию. Это самая короткая дорога между Азией и Европой, и Азербайджан вместе с Турцией и Грузией принял очень активное участие в строительстве. Очень рад, что сегодня мы вместе празднуем этот исторический день. Президент Турции, премьер-министр Грузии, наши друзья из Казахстана, Узбекистана – премьер-министры, министры из Туркмении, Таджикистана. То есть, их присутствие говорит о том, насколько этот проект важен. Это самый короткий путь, самый надежный путь. Эта дорога принесет благополучие, стабильность, развитие для всего региона", - подчеркнул глава государства.

Президент сказал, что эта дорога имеет большое значение с экономической точки зрения: "В экономическом плане, я думаю, все страны, расположенные вдоль этой дороги, будут использовать ее. Потому что опять же самый короткий путь. Короче пути из Азии в Европу, из Европы в Азию нет. Наша задача на будущее по согласованию тарифов сделать его также очень привлекательным экономически. Поэтому мы будем вместе над этим работать.

Мы ожидаем постепенное увеличение грузов до 17 миллионов тонн через территорию Азербайджана по этой дороге. В долгосрочной перспективе объем грузов будет расти. Конечно, это большие прибыли, большие доходы, рабочие места и сотрудничество".