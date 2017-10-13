Президент Ильхам Алиев: Болгария для Азербайджана очень близкий партнер, дружественная страна

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Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ "Хочу еще раз поприветствовать Вас в Азербайджане. Очень рад, что Вы прибыли с визитом в нашу страну. На заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке у нас состоялась короткая встреча. Благодарю Вас за то, что Вы приняли приглашение и прибыли с визитом в Азербайджан. Это Ваш первый визит в нашу страну. Уверен, что визит будет очень успешным".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с президентом Республики Болгария Руменом Радевым в расширенном составе.

"Сегодня мы уже провели обмен мнениями о развитии нашего партнерства. Уверен, что идеи, которые мы разделяем, откроют путь для более широкого сотрудничества между нашими странами. Мы довольны уровнем сотрудничества в политической и экономической сферах. Однако уверен, что наш потенциал в экономической области сильнее существующего сегодня потенциала. Имея такие хорошие политические отношения, мы также должны уделять внимание торговой, инвестиционной и другим сферам. В результате наше партнерство еще более расширится и будет диверсифицированным", - подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что Болгария для Азербайджана очень близкий партнер, дружественная страна: "В то же время мы очень активно сотрудничаем и в рамках международных организаций. Ваш визит еще раз показывает, что мы - близкие друзья и наше сотрудничество будет успешно продолжаться".