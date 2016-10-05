Президент Ильхам Алиев: Азербайджан заинтересован в дальнейшем укреплении дружественных и братских отношений с Ираном

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Азербайджан заинтересован в дальнейшем укреплении дружественных и братских отношений с Ираном". Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая верительные грамоты новоназначенного посла Ирана в Азербайджане Джавада Джахангирзаде.

С удовлетворением отметив, что отношения между Азербайджаном и Ираном находятся на самом высоком уровне, глава государства сказал, что наши связи стремительно развиваются во всех сферах. Подчеркнув, что это, в свою очередь, является показателем намерений обоих глав государств, Президент Ильхам Алиев отметил значение взаимных визитов президентов Ирана и Азербайджана и достигнутых в ходе этих визитов договоренностей. Пожелав Джаваду Джахангирзаде успехов в дипломатической деятельности в нашей стране, глава государства выразил надежду на то, что посол приложит все усилия для дальнейшего развития азербайджано-иранских двусторонних связей.

Передав главе государства приветствия Президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани, посол Джавад Джахангирзаде подчеркнул, что, по словам Президента Хасана Роухани, Президент Ильхам Алиев является одним из самых близких его друзей и братьев. Отметив, что будет руководствоваться политической волей президентов обеих стран, направленной на дальнейшее развитие связей между Азербайджаном и Ираном, Джавад Джахангирзаде заверил, что в период дипломатической деятельности в нашей стране приложит для этого все усилия. Он подчеркнул, что надеется в этом на всестороннюю поддержку Президента Ильхама Алиева.

На встрече были обуждены вопросы, связанные с расширением двустороннего сотрудничества в различных областях, в частности, в таких сферах, как безопасность, транспорт, инфраструктурные проекты, сельское хозяйство, туризм.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани и просил передать его приветствия Президенту Исламской Республики Иран.