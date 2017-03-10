Президент Ильхам Алиев: Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию связей с Европейским Союзом

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Совета Европейского Союза господина Дональда Туска.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Уважаемый господин президент,

Сердечно поздравляю Вас с переизбранием на пост президента Совета Европейского Союза.

С удовлетворением вспоминаю свой визит в Брюссель в минувшем месяце по Вашему приглашению с целью начала переговоров по проекту нового двустороннего соглашения между Европейским Союзом и Азербайджаном, а также нашу с Вами встречу в ходе визита, проведенный обмен мнениями.

Еще раз благодарю Вас за поддержку, которую Вы оказываете развитию отношений между Европейским Союзом и Азербайджаном, а также независимости, суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Азербайджан придает особое значение всестороннему развитию связей с Европейским Союзом. Отрадно, что наши связи в политической, экономической, культурной и других сферах успешно развиваются. Азербайджан доказал, что является надежным партнером в обеспечении энергетической безопасности Европы.

Верю, что мы продолжим совместные усилия для дальнейшего успешного продолжения партнерских связей, нашего взаимовыгодного сотрудничества, построенных нами на здоровом фундаменте, доверии и поддержке.

Уважаемый господин президент, еще раз поздравляю Вас, желаю крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей предстоящей ответственной и почетной деятельности".