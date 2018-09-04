Президент Ильхам Алиев: “Азербайджан поддерживает тесные связи со всеми тюркоязычными государствами”

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ “Азербайджан поддерживает тесные связи со всеми тюркоязычными государствами”.

Как передает Report, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на VI Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Центре культуры имени Чингиза Айтматова “Рух Ордо” в городе Чолпон-Ата Кыргызстане.

“Эти связи с каждым днем укрепляются и расширяются. Наши связи охватывают политическую, экономическую, торговую, транспортному, гуманитарную сферы и по всем направлениям мы видим прекрасные результаты. Наши страны поддерживают друг друга и в международных организациях и эта поддержка очень важна. Считаю, что в предстоящие годы будут предприняты дополнительные шаги в связи с нашей деятельностью в рамках международных организаций”, - сказал Ильхам Алиев.