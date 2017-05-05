Президент Ильхам Алиев: Азербайджан никогда ранее не был так силен, как сейчас

© Report.az

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Азербайджан никогда ранее не был так силен, как сейчас.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на церемонии открытия IV Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку.

"Азербайджан - страна с молодой историей. В прошлом году мы отметили 25 лет восстановления независимости. Эти 25 лет показали, что только будучи свободными можно достичь успеха. Никогда ранее в своей истории Азербайджан не был так силен, как сейчас", - заявил президент.

Он отметил, что сегодня "Азербайджан - динамичная, современная страна, близкая к своим традициям, но в то же время открытая миру".

Президент заявил, что Азербайджан играет важную роль в продвижении исламских ценностей, проводя различные спортивные игры, чтобы продемонстрировать миру исламскую культуру. По его словам, это важно, чтобы показать, что ислам не имеет ничего общего с терроризмом.