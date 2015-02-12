Президент Ильхам Алиев: Азербайджан играет свою роль в диверсификации энергоресурсов

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие во встрече министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору в Баку.

Как сообщает Report, глава государства выступил с речью на первом заседании Консультативного совета по Южному газовому коридору.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил руководителей стран-участниц за поддержку инициативы проведения нынешней встречи в Баку. Президент Азербайджана подчеркнул, что нынешняя встреча проходит в очень благоприятное время – в год практической реализации проекта Южного газового коридора, что представляет важное значение. Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в том, что проведенные в ходе встречи обсуждения, обмен мнениями внесут вклад в успешную реализацию проекта.

Глава государства подробно охарактеризовал осуществленные с самого начала независимости мероприятия и проекты, связанные с нефтяной стратегией, автором которой является великий лидер Гейдар Алиев. Президент Ильхам Алиев отметил, что в 2011 году с тогдашним председателем Европейской комиссии Жозе Мануэлом Баррозу была подписана совместная декларация о Южном газовом коридоре, что в данном документе Азербайджан указан как страна, вносящая основной вклад в Южный газовый коридор и реализующая этот проект. Президент Азербайджана подчеркнул, что проекты TANAP и TAP являются важной вехой в реализации Южного газового коридора. Было отмечено, что ровно через 20 лет после подписания "Контракта века" - 20 сентября 2014 года был заложен фундамент Южного газового коридора.

Президент Ильхам Алиев констатировал, что важную роль в успехах, достигнутых в истекшие годы в связи с нефтегазовыми проектами, сыграло тесное сотрудничество между Государственной нефтяной компанией Азербайджанской Республики и bp. Глава государства подчеркнул, что месторождение "Шахдениз", оператором которого является bp, - основной ресурсный источник для Южного газового коридора. Отметив, что подтвержденные запасы газа в Азербайджане превышают 2,5 триллиона кубометров, Президент Ильхам Алиев подчеркнул важность координации усилий между странами – производителями, потребителями и транзитными странами в связи с реализацией Южного газового коридора и сказал:

-Диверсификация энергетических ресурсов является в настоящее время вопросом, обсуждаемым на основной арене международных организаций. Азербайджан играет свою роль в диверсификации. Говоря о диверсификации, мы имеем в виду диверсификацию не только маршрутов, но и источников. Важна и диверсификация маршрутов, однако, когда источник остается одним и тем же, ситуация не очень меняется. Важна диверсификация источников. В таком случае газ, добываемый в Каспийском море, - азербайджанский газ в очередные годы будет единственно новым источником газа для европейских потребителей. Конечно, это создает совершенно иную ситуацию.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность в положительном решении всех вопросов, предусмотренных для реализации проекта, и его своевременном осуществлении, пожелал Консультативному совету по Южному газовому коридору успехов в работе.

Заместитель председателя Еврокомиссии по Энергетическому союзу Марош Шефчович, особо подчеркнув заслуги Президента Ильхама Алиева в реализации Южного газового коридора, сообщил о том, что занимается созданием энергетического союза в Европейском союзе, что обсуждения, связанные с проектом, стоящим на повестке дня, в политическом отношении достигли более высокого уровня. Он констатировал, что Европа заинтересована в диверсификации источников и ресурсов для энергетической безопасности. Сообщив, что, по проведенным подсчетам, объем импортируемого Евросоюзом газа составит в будущем 84 процента, а импорта нефти – 94 процента, Марош Шефчович отметил, что и впредь будут предприниматься последовательные шаги, направленные на энергетическую безопасность всех стран–членов Евросоюза, реальную интеграцию в европейскую энергетическую систему. С этой точки зрения он выразил надежду на успешную и быструю реализацию проекта Южного газового коридора.

Затем Консультативный совет продолжил обсуждения, связанные с вопросами повестки дня.

По окончании мероприятия участники встречи министров в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору подписали совместное заявление для печати.