​Президент Ильхам Алиев: Азербайджан готов приложить усилия для снижения и устранения напряженности в турецко-российских отношениях

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром иностранных дел Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу.

Как сообщает Report, президент Ильхам Алиев поздравил Мевлюта Чавушоглу с назначением на пост министра иностранных дел, пожелал успехов в деятельности: "Очень рад, что свой первый визит вы совершаете в Азербайджан. Эта традиция сохраняется уже много лет. Как главы государств, правительств, так и министры после избрания свой первый визит совершают в братскую страну. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас с успешным проведением недавно в Анталье Саммита G20. Это очень большой успех Турции. Турция еще раз продемонстрировала, что является крупным государством, государством, обладающим большой силой. Рад, что братская страна пригласила Азербайджан на этот форум. Это еще раз демонстрирует, на каком высоком уровне находятся турецко-азербайджанские связи и показывает и нашим народам, и миру, что Турция и Азербайджан - самые близкие друг другу страны в мировом масштабе".

Глава государства сказал, что проходивший в Анталье Саммит G20 продемонстрировал, что позиция Турции имеет важную роль во многих вопросах. Подчеркнув, что азербайджано-турецкие связи находятся на высочайшем уровне, президент Ильхам Алиев отметил, что наши страны успешно сотрудничают во всех направлениях.

Министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу выразил благодарность Ильхаму Алиеву: "Большое спасибо, господин президент. Прежде всего, хочу выразить Вам признательность за то, что Вы нас приняли.

Хочу подчеркнуть, что испытываю чувство большой гордости в связи с тем, что свой первый визит после назначения на пост министра иностранных дел совершаю в братский Азербайджан, продолжаю наши традиции.

Хочу поздравить и Вас с состоявшимися 1 ноября парламентскими выборами. И в Турции, и в Азербайджане в один и тот же день были проведены выборы. Вы провели выборы очень успешно. Я посмотрел и отчеты международных организаций. Вчера посмотрел отчеты, утвержденные Советом Европы. Поздравляем Вас по этому случаю".

Мевлют Чавушоглу выразил признательность президенту Ильхаму Алиеву за участие Азербайджана в Саммите G20 в Анталье. Сказав, что испытывал чувство гордости в связи с участием президента Ильхама Алиева в Саммите G20, министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу высоко оценил ценные мысли главы нашего государства по международным вопросам, высказанные им на столь представительном мероприятии. Он отметил, что Азербайджан, приняв участие в таком форуме, еще более усилил позицию Турции. Мевлют Чавушоглу выразил уверенность в дальнейшем развитии турецко-азербайджанских связей во всех сферах, в том, что благодаря лидерству президентов двух братских стран эти связи и дальше будут продолжать оставаться на высоком уровне.

Коснувшись в ходе беседы напряженности, возникшей в отношениях между Турцией и Россией, глава государства отметил, что Азербайджан исторически имеет тесные связи с обеими странами и испытывает сожаление и обеспокоенность в связи с этой напряженностью. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что азербайджанская сторона готова приложить усилия для снижения и устранения напряженности в турецко-российских отношениях.

На встрече были обсуждены вопросы, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта, состоялся обмен мнениями о реализации Азербайджаном и Турцией проектов ТANAP, TAP, Баку-Тбилиси-Карс и др.