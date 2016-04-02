Президент Ильхам Алиев: АЭС Армении расположена в высокосейсмичной зоне и представляет прямую угрозу для региона

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ Азербайджан придает большое значение нераспространению ядерных материалов.

Как сообщает Report, об этом в ходе своего выступления на IV Саммите по ядерной безопасности в Вашингтоне заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Прежде всего, хочу поблагодарить Вас за приглашение Азербайджана принять участие в Саммите. Мы воспринимаем это приглашение как проявление дружбы, партнерства и роли, которую Азербайджан играет в регионе. Участие в столь престижном международном форуме - большая честь для нас. Мы полностью поддерживаем деятельность и усилия президента Обамы, направленные на укрепление ядерной безопасности в мире", - отметил глава государства.

Президент Ильхам Алиев добавил, что Азербайджан придает большое значение нераспространению ядерных материалов: "Учитывая угрозы, возникающие в связи с распространением ядерных материалов, и географическое положение нашей страны, мы придаем большое значение предотвращению возможного использования территории нашей страны для незаконного трафика ядерных материалов. Тесно сотрудничая с нашими международными партнерами, мы создали всестороннюю национальную систему контроля за экспортом, основанную на прочной законодательной базе, соответствующей мировым стандартам. На сегодняшний день наша национальная система контроля за экспортом оправдала себя как надежный механизм в предотвращении незаконной перевозки ядерных материалов. Однако из-за отсутствия возможности осуществления контроля за всей нашей территорией мы не можем полностью выполнять программы. Сегодня 20 процентов нашей территории находятся под оккупацией Армении. Эта оккупация продолжается уже более 20 лет. Кроме того, под оккупацией находится часть признанных на международном уровне наших границ".

Глава государства подчеркнул, что Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, требующие незамедлительного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с наших оккупированных территорий: "Но эти резолюции остаются на бумаге. Повторяю, эти резолюции требуют незамедлительного и безоговорочного вывода вооруженных сил Армении с нашей территории. Тем не менее, оккупация наших земель продолжается уже более 20 лет. К сожалению, Армения постоянно выдвигает условия для освобождения оккупированных территорий. Мы будем продолжать усилия по мирному урегулированию конфликта. Но конфликт должен найти решение на основе территориальной целостности Азербайджана.

Еще один вопрос, на который я хочу обратить Ваше внимание, связан с эксплуатацией построенной в 1976 году, устаревшей атомной электростанции Армении. Эта станция расположена в высокосейсмичной зоне с дефицитом воды для охлаждения устаревшего реактора и представляет прямую угрозу для региона. Вместо того, чтобы вывести электростанцию из эксплуатации, Армения планирует эксплуатировать ее до 2026 года. Это означает, что весь регион, в том числе и сама Армения, в предстоящие десять лет будет жить под угрозой. Хочу обратить внимание международного сообщества на этот вопрос, с тем, чтобы оно оказало на Армению давление для приостановления деятельности электростанции и соблюдения ожидаемых международной общественностью порядка и процедур".

Отметим, что саммит по ядерной безопасности прошел 31 марта-1 апреля в Вашингтоне при участии руководителей десятка стран. По итогам саммита был принят коммюнике.