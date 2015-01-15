Президент Ильхам Алиев: 100-летие битвы при Чанаккале Турция и Азербайджан отметят вместе 24 апреля

Баку. 15 января. REPORT.AZ/ "Первый визит в этом году я совершил в Турцию. Это естественно, так как у нас уже заложилась прекрасная традиция".

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на прошедшей сегодня в Анкаре пресс-конференции после IV заседания Стратегического совета высокого уровня между Турцией и Азербайджаном.

По словам главы государства, визит предоставит возможность обсудить предстоящие в 2015 году работы и утвердить план совместной деятельности: "В утвержденном сегодня совместном заявлении отразились пройденный период в турецко-азербайджанских отношениях и предстоящие работы".

Президент отметил, что отношения между Азербайджаном и Турцией опираются на исторические корни и братство: "Ни одна страна мира не имеет таких тесных и связанных друг с другом отношений, как Турция и Азербайджан. Существует несколько подтверждающих этот союз моментов, одним из которых является приглашение Турцией Азербайджана на саммит G-20".

Президент страны добавил, что 24 апреля этого года Турция и Азербайджан вместе отметят 100-летие битвы при Чанаккале.

Глава государства отметил, что избрание этой даты является очень мудрым шагом, и выразил признательность президенту Реджепу Тайипу Эрдогану за то, что глава Турции выбрал именно этот день.