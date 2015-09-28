Президент Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Туркменистана

Баку. 28 сентября. REPORT.AZ/ Сегодня президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял заместителя премьер-министра Туркменистана Баймурада Ходжамухаммедова.

Как сообщает Report, заместитель премьер-министра Баймурад Ходжамухаммедов передал главе нашего государства приветствия и наилучшие пожелания президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Президент Ильхам Алиев с удовлетворением отметил, что наши народы связывают дружественные отношения и они веками живут как друзья, в настоящее время наши страны успешно развиваются как независимые государства и достигли хороших результатов в социально-экономической сфере. Глава государства расценил визит заместителя премьер-министра Туркменистана Баймурада Ходжамухаммедова в Азербайджан как позитивный показатель динамично развивающихся двусторонних отношений.

Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, просил передать его приветствия главе Туркменского государства.