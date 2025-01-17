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Президент IACCI обсудил с новым послом Израиля в Азербайджане совместные инициативы

Президент IACCI обсудил с новым послом Израиля в Азербайджане совместные инициативы Президент азербайджано-израильской торговой и промышленной палаты Алекс Каплун обсудил с новоназначенным послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом укрепление сотрудничества двух стран.
Внешняя политика
17 января 2025 г. 11:21
Президент IACCI обсудил с новым послом Израиля в Азербайджане совместные инициативы

Президент азербайджано-израильской торговой и промышленной палаты (Israel Azerbaijan Chamber of Commerce and Industry, IACCI) Алекс Каплун обсудил с новым послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом укрепление сотрудничества двух стран.

Как передает Report, об этом сообщается на странице палаты в социальных сетях.

"В ходе беседы обсуждались совместные инициативы по продвижению и углублению сотрудничества Израиля с Азербайджаном", - говорится в информации.

Отметим, что 12 января 2025 года новым послом Израиля в Азербайджане был назначен директор отдела Евразии израильского МИДа Ронен Краус.

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Версия на азербайджанском языке IACCI prezidenti İsrailin Azərbaycandakı səfiri ilə birgə təşəbbüsləri müzakirə edib

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