Президент IACCI обсудил с новым послом Израиля в Азербайджане совместные инициативы

Президент азербайджано-израильской торговой и промышленной палаты Алекс Каплун обсудил с новоназначенным послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом укрепление сотрудничества двух стран.

Президент азербайджано-израильской торговой и промышленной палаты (Israel Azerbaijan Chamber of Commerce and Industry, IACCI) Алекс Каплун обсудил с новым послом Израиля в Азербайджане Роненом Краусом укрепление сотрудничества двух стран.

Как передает Report, об этом сообщается на странице палаты в социальных сетях.

"В ходе беседы обсуждались совместные инициативы по продвижению и углублению сотрудничества Израиля с Азербайджаном", - говорится в информации.

Отметим, что 12 января 2025 года новым послом Израиля в Азербайджане был назначен директор отдела Евразии израильского МИДа Ронен Краус.