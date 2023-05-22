Президент: И в Литве, и в Азербайджане уделяется большое внимание созданию возобновляемых видов энергии

Сегодня мы провели обмен мнениями и по созданию в Литве и Азербайджане возобновляемых видов энергии. Мы видим, что двигаемся и в этом направлении, можно сказать, параллельно.

Сегодня мы провели обмен мнениями и по созданию в Литве и Азербайджане возобновляемых видов энергии. Мы видим, что двигаемся и в этом направлении, можно сказать, параллельно.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 22 мая в заявлении для прессы с президентом Литвы Гитанасом Науседой в Вильнюсе.

"И в Литве, и в Азербайджане этой сфере уделяется очень большое внимание. Считаю, что в ближайшем будущем будет возможным двустороннее сотрудничество и в данной области", - отметил глава государства.