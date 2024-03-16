Президент: И у Грузии, и у Азербайджана очень большой потенциал возобновляемой энергии

Мы работаем над новыми проектами, одним из которых является зеленая энергия.

Мы работаем над новыми проектами, одним из которых является зеленая энергия.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 16 марта в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

Подчеркнув, что Азербайджан и Грузия вместе с другими странами начали реализацию крупных и широкомасштабных проектов, глава государства отметил: "Считаю, что такие приносящие успех проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый проект, Баку-Тбилиси-Карс станут примером для проекта зеленой энергии и он будет реализован с таким же успехом. В этом тоже есть большая потребность. И у Грузии, и у Азербайджана есть очень большой потенциал возобновляемой энергии.