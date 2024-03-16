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Президент: И у Грузии, и у Азербайджана очень большой потенциал возобновляемой энергии

Президент: И у Грузии, и у Азербайджана очень большой потенциал возобновляемой энергии Мы работаем над новыми проектами, одним из которых является зеленая энергия.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 15:56
Президент: И у Грузии, и у Азербайджана очень большой потенциал возобновляемой энергии

Мы работаем над новыми проектами, одним из которых является зеленая энергия.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Ильхам Алиев 16 марта в заявлении для прессы после встречи с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе один на один.

Подчеркнув, что Азербайджан и Грузия вместе с другими странами начали реализацию крупных и широкомасштабных проектов, глава государства отметил: "Считаю, что такие приносящие успех проекты, как Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, Южный газовый проект, Баку-Тбилиси-Карс станут примером для проекта зеленой энергии и он будет реализован с таким же успехом. В этом тоже есть большая потребность. И у Грузии, и у Азербайджана есть очень большой потенциал возобновляемой энергии.

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Версия на английском языке President: Both Georgia and Azerbaijan possess significant renewable energy potential
Версия на азербайджанском языке Prezident: Həm Gürcüstanın, həm də Azərbaycanın çox böyük bərpaolunan enerji potensialı var

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