Президент и премьер-министр Болгарии поздравили президента Азербайджана - ДОПОЛНЕНО

Президент Болгарии Румен Радев направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Прошу Вас принять мои искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Желаю Вам успехов на высшем государственном посту и здоровья.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу довести до внимания Вашего превосходительства, что в результате наших совместных усилий стратегическое партнерство между нашими странами будет развиваться и укрепляться на благо наших народов.

Желаю Вам и народу Азербайджана процветания и благополучия.

Ваше превосходительство, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении".

Поздравления президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву направил также премьер-министр Республики Болгария Бойко Борисов.

В тексте поздравительного письма говорится:

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения и передаю наилучшие пожелания.

Хочу заверить Вас в том, что плодотворные связи, активный политический диалог между нашими странами и дружественные отношения наших народов будут и дальше развиваться и углубляться.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, еще больших успехов на высшем государственном посту, прошу принять мои заверения в высочайшем почтении".