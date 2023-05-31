Президент и первая леди Израиля ознакомились с Ичеришехер

Находящиеся с визитом в Азербайджане президент Израиля Ицхак Герцог и первая леди этой страны Михаль Герцог 31 мая ознакомились с Ичеришехер – одним из памятников мирового культурного наследия.

Находящиеся с визитом в Азербайджане президент Израиля Ицхак Герцог и первая леди этой страны Михаль Герцог 31 мая ознакомились с Ичеришехер – одним из памятников мирового культурного наследия.

Как сообщает Report, гости начали прогулку со знакомства с Дворцовым комплексом Ширваншахов, являющимся шедевром средневекового восточного зодчества, историко-архитектурным памятником мирового значения.

Здесь им сообщили, что строения исторического памятника, относящиеся к началу XV века, расположены на самой высокой точке одного из холмов Ичеришехер. Он хорошо виден с Каспийского моря и с высот в окрестностях города. Комплекс сохраняет свою историко-архитектурную ценность по сей день.

Гостям была представлена подробная информация о Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер", который включен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, а также о проводимых здесь ремонтно-реставрационных работах и благоустройстве. Сообщалось, что на территории Ичеришехер хранятся уникальные историко-архитектурные памятники разных веков. В 2009-2013 годах здесь по поручению президента Ильхама Алиева были проведены консервационные работы с целью сохранения находящихся в Ичеришехер памятников мирового значения и передачи их будущим поколениям в нынешнем виде.