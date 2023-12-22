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Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева

Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
22 декабря 2023 г. 13:29
Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в высшей государственной деятельности.

Господин президент, передаю Вам наилучшие пожелания и желаю Вам новых успехов в Вашей деятельности, направленной на дальнейшее улучшение благосостояния Вашей страны.

Уверен, что Хорватия и Азербайджан и впредь будут укреплять и углублять двустороннее сотрудничество в духе дружбы. Особое значение для этого имеет наша совместная деятельность по развитию экономических связей.

Господин президент, прошу принять мое глубочайшее почтение к Вам".

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Версия на английском языке Croatian leader sends congratulatory letter to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Xorvatiya lideri İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayıb

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