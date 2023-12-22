Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин президент,
Рад передать Вам искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в высшей государственной деятельности.
Господин президент, передаю Вам наилучшие пожелания и желаю Вам новых успехов в Вашей деятельности, направленной на дальнейшее улучшение благосостояния Вашей страны.
Уверен, что Хорватия и Азербайджан и впредь будут укреплять и углублять двустороннее сотрудничество в духе дружбы. Особое значение для этого имеет наша совместная деятельность по развитию экономических связей.
Господин президент, прошу принять мое глубочайшее почтение к Вам".