Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Президент Республики Хорватия Зоран Миланович направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин президент,

Рад передать Вам искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения, желаю Вам крепкого здоровья, счастья и успехов в высшей государственной деятельности.

Господин президент, передаю Вам наилучшие пожелания и желаю Вам новых успехов в Вашей деятельности, направленной на дальнейшее улучшение благосостояния Вашей страны.

Уверен, что Хорватия и Азербайджан и впредь будут укреплять и углублять двустороннее сотрудничество в духе дружбы. Особое значение для этого имеет наша совместная деятельность по развитию экономических связей.

Господин президент, прошу принять мое глубочайшее почтение к Вам".