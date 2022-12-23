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Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева

Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева Президент Хорватии Зоран Миланович направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
23 декабря 2022 г. 21:44
Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева

Президент Хорватии Зоран Миланович направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Рад передать самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения, желаю Вам крепкого здоровья, энтузиазма и успехов в государственной деятельности.

Господин Президент, передаю Вам наилучшие пожелания и желаю еще больших успехов на пути обеспечения дальнейшего благосостояния страны.

Уверен, что Хорватия и Азербайджан даже в это сложное время будут углублять взаимные связи, в том числе экономическое сотрудничество.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".

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Версия на английском языке Croatian President Milanović congratulates President Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Zoran Milanoviç İlham Əliyevi təbrik edib

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