Президент Хорватии поздравил Ильхама Алиева

Президент Хорватии Зоран Миланович направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Президент Хорватии Зоран Миланович направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как передает Report , в письме говорится:

"Рад передать самые искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения, желаю Вам крепкого здоровья, энтузиазма и успехов в государственной деятельности.

Господин Президент, передаю Вам наилучшие пожелания и желаю еще больших успехов на пути обеспечения дальнейшего благосостояния страны.

Уверен, что Хорватия и Азербайджан даже в это сложное время будут углублять взаимные связи, в том числе экономическое сотрудничество.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".