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Президент Хорватии поздравил азербайджанского лидера

Президент Хорватии поздравил азербайджанского лидера Президент Хорватии Зоран Миланович направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву.
Внешняя политика
24 мая 2023 г. 17:22
Президент Хорватии поздравил азербайджанского лидера

Президент Хорватии Зоран Миланович направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву.

Как передает Report, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент!

От имени граждан Республики Хорватия и от себя лично рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости, Вашим гражданам - пожелания прогресса и процветания.

Хорватию и Азербайджан связывают многолетние сотрудничество и дружба. Уверен, что в предстоящий период мы будем больше работать для развития наших общих связей.

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".

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Версия на английском языке President of Croatia congratulates Azerbaijani leader
Версия на азербайджанском языке Xorvatiya Prezidenti Azərbaycan liderini təbrik edib

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