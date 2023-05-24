Президент Хорватии поздравил азербайджанского лидера

Президент Хорватии Зоран Миланович направил поздравительное письмо президенту Ильхаму Алиеву.
Как передает Report, в письме говорится:
"Уважаемый господин Президент!
От имени граждан Республики Хорватия и от себя лично рад передать Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики - Дня независимости, Вашим гражданам - пожелания прогресса и процветания.
Хорватию и Азербайджан связывают многолетние сотрудничество и дружба. Уверен, что в предстоящий период мы будем больше работать для развития наших общих связей.
Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".