Президент Хорватии посетила Аллею почетного захоронения

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ 24 октября находящаяся с официальным визитом в Азербайджанской Республике президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает Report, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.