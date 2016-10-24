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    Президент Хорватии посетила Аллею почетного захоронения

    Колинда Грабар-Китарович отдала дань памяти общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, возложила венок к могиле

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ 24 октября находящаяся с официальным визитом в Азербайджанской Республике президент Республики Хорватия Колинда Грабар-Китарович посетила Аллею почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

    Как сообщает Report, была также почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

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