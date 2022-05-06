О нас
Аудио новости

Президент: Грузия в нефтегазовой сфере в основном зависит от Азербайджана

Президент: Грузия в нефтегазовой сфере в основном зависит от Азербайджана «Энергетическая зависимость Грузии от России достаточно низкая, потому что в нефтегазовой сфере мы в основном зависим от Азербайджана, в электроэнергетической - от Турции».
Внешняя политика
6 мая 2022 г. 13:16
Президент: Грузия в нефтегазовой сфере в основном зависит от Азербайджана

«Энергетическая зависимость Грузии от России достаточно низкая, потому что в нефтегазовой сфере мы в основном зависим от Азербайджана, в электроэнергетической - от Турции».

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в интервью французскому изданию Paris Match заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, Грузия способна оказывать определенное сопротивление России: «Однако Россия - приграничное государство, у нее есть очень значимые военные базы в южной части, большие базы на оккупированных территориях, на территории Армении. Мы окружены, однако Грузия способна оказывать определенное сопротивление, потому что мы находимся в этом стратегическом регионе уже 26 веков. Нас завоевывали практически все имевшиеся империи. Россия четыре раза за два века оккупировала Грузию».

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке President: Georgia mainly depends on Azerbaijan in gas and oil supplies
Версия на азербайджанском языке Prezident: “Gürcüstan qaz və neft sahəsində əsasən Azərbaycandan asılıdır”

Другие новости из категории

В МИД Азербайджана отметили 30-летие дипотношений с Италией
ФотоВ МИД Азербайджана отметили 30-летие дипотношений с Италией
6 мая 2022 г. 12:34
Президент Кыргызстана одобрил проект Меморандума о создании Межгоссовета Кыргызстана и Азербайджана
Президент Кыргызстана одобрил проект Меморандума о создании Межгоссовета Кыргызстана и Азербайджана
6 мая 2022 г. 12:27
Президент Азербайджана принял гендиректора ФАО в видеоформате
ФотоПрезидент Азербайджана принял гендиректора ФАО в видеоформате
6 мая 2022 г. 10:32
Заместитель главы МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел Бразилии
ФотоЗаместитель главы МИД Азербайджана встретился с министром иностранных дел Бразилии
6 мая 2022 г. 09:49
Азербайджан и Армения обсуждают создание двусторонней комиссии по делимитации
Азербайджан и Армения обсуждают создание двусторонней комиссии по делимитации
5 мая 2022 г. 14:50
МККК: Нет информации о наличии граждан Азербайджана в местах содержания в Украине
МККК: Нет информации о наличии граждан Азербайджана в местах содержания в Украине
5 мая 2022 г. 13:08
Вице-спикер парламента Казахстана посетит Азербайджан
Вице-спикер парламента Казахстана посетит Азербайджан
5 мая 2022 г. 12:21
Президент Азербайджана и премьер-министр Венгрии обменялись поздравительными письмами
Президент Азербайджана и премьер-министр Венгрии обменялись поздравительными письмами
5 мая 2022 г. 12:15
Начался рабочий визит генпрокурора Азербайджана в Италию
Начался рабочий визит генпрокурора Азербайджана в Италию
5 мая 2022 г. 09:31
МИД: В Азербайджан эвакуированы оставшиеся без родителей трое несовершеннолетних детей
МИД: В Азербайджан эвакуированы оставшиеся без родителей трое несовершеннолетних детей
4 мая 2022 г. 20:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi