Президент: Грузия в нефтегазовой сфере в основном зависит от Азербайджана

«Энергетическая зависимость Грузии от России достаточно низкая, потому что в нефтегазовой сфере мы в основном зависим от Азербайджана, в электроэнергетической - от Турции».

«Энергетическая зависимость Грузии от России достаточно низкая, потому что в нефтегазовой сфере мы в основном зависим от Азербайджана, в электроэнергетической - от Турции».

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом в интервью французскому изданию Paris Match заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По ее словам, Грузия способна оказывать определенное сопротивление России: «Однако Россия - приграничное государство, у нее есть очень значимые военные базы в южной части, большие базы на оккупированных территориях, на территории Армении. Мы окружены, однако Грузия способна оказывать определенное сопротивление, потому что мы находимся в этом стратегическом регионе уже 26 веков. Нас завоевывали практически все имевшиеся империи. Россия четыре раза за два века оккупировала Грузию».