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Президент Грузии: У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном

Президент Грузии: У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном “У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном”.
Внешняя политика
22 июля 2022 г. 10:23
Президент Грузии: У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном

“У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Отметив недавний визит в Баку президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, глава государства подвергла критике правительство Грузии за то, что оно упустило возможность встретиться с ней: “Мы могли бы попросить президента Еврокомиссии приехать в Грузию на полчаса, чтобы провести беседу”.

По ее словам, члены правительства должны были лично встретиться в Брюсселе с высокопоставленными чиновниками и обсудить 12 условий, которые Грузия должна выполнить, чтобы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз: “Работать нужно таким образом. Однако мы предпочитаем обвинять друг друга, и каждый из нас считает себя правым”.

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Версия на английском языке President of Georgia: We have very good relations with Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti: “Azərbaycanla çox yaxşı münasibətlərimiz var”

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