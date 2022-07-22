Президент Грузии: У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном

“У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном”.

“У нас очень хорошие отношения с Азербайджаном”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Отметив недавний визит в Баку президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, глава государства подвергла критике правительство Грузии за то, что оно упустило возможность встретиться с ней: “Мы могли бы попросить президента Еврокомиссии приехать в Грузию на полчаса, чтобы провести беседу”.

По ее словам, члены правительства должны были лично встретиться в Брюсселе с высокопоставленными чиновниками и обсудить 12 условий, которые Грузия должна выполнить, чтобы получить статус кандидата на вступление в Евросоюз: “Работать нужно таким образом. Однако мы предпочитаем обвинять друг друга, и каждый из нас считает себя правым”.