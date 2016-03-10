​Президент Грузии посетит сегодня Азербайджан

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня посетит Азербайджан для участия в IV Глобальном Бакинском форуме.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении администрации президента Грузии.

Согласно информации, на IV Глобальном Бакинском форуме - "К многополярному миру", который проводится при организации Международного центра Низами Гянджеви, Георгий Маргвелашвили обратится к действующим и бывшим лидерам более 70-ти стран.

Также сообщается, что в ходе выступления президент Грузии заострит внимание на вызовах, существующих в регионе, отношениях Запада и Востока, проектах в регионе, инвестиционной привлекательности Грузии и необходимости деоккупации территорий Грузии.

Президент Грузии встретится в Баку с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Также запланированы встречи один на один с президентами других стран.