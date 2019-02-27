Президент Грузии посетила Аллею почетного захоронения

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ 27 февраля находящаяся с официальным визитом в Азербайджане президент Грузии Саломе Зурабишвили, прибыв в Аллею почетного захоронения, с уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила венок к его могиле.

Как сообщает Report, президент Грузии также почтила память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложила цветы на ее могилу.