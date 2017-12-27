Президент Грузии помиловал трех граждан Азербайджана

Тбилиси. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Среди помилованных президентом Грузии лиц трое являются гражданами Азербайджанской Республики".

Об этом в заявлении грузинскому бюро Report сказал председатель Комиссии по помилованию Грузии Звиад Коридзе.

По его словам, один из помилованных президентом Грузии граждан Азербайджанской Республики сегодня будет освобожден: "Срок наказания двух других лиц сокращен".

З.Коридзе заявил, что в комиссии в целом рассмотрено 1182 обращения. Из них 27 декабря президент Грузии помиловал 187 человек. Трое из помилованных малолетние дети, 12 - женщины. 123 из 187 помилованных покинут исправительные учреждения сегодня.