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    Президент Грузии помиловал трех граждан Азербайджана

    Сегодня один из них выйдет на свободу

    Тбилиси. 27 декабря. REPORT.AZ/ "Среди помилованных президентом Грузии лиц трое являются гражданами Азербайджанской Республики".

    Об этом в заявлении грузинскому бюро Report сказал председатель Комиссии по помилованию Грузии Звиад Коридзе.

    По его словам, один из помилованных президентом Грузии граждан Азербайджанской Республики сегодня будет освобожден: "Срок наказания двух других лиц сокращен".

    З.Коридзе заявил, что в комиссии в целом рассмотрено 1182 обращения. Из них 27 декабря президент Грузии помиловал 187 человек. Трое из помилованных малолетние дети, 12 - женщины. 123 из 187 помилованных покинут исправительные учреждения сегодня. 

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