Президент Грузии помиловал гражданина Азербайджана

Тбилиси. 28 февраля. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили подписал указ о помиловании.

Как сообщает грузинское бюро Report, указом главы государства было помиловано 116 заключенных.

Среди помилованных есть и гражданин Азербайджанской Республики.

Председатель Государственной комиссии Грузии по вопросам помилования Звиад Коридзе заявил грузинскому бюро Report, что 73 из помилованных заключенных, в том числе 4 женщины, сегодня покинут исправительные учреждения. Также из тюрьмы выйдет помилованный гражданин Азербайджанской Республики. Кроме этого часть срока наказания 43 человек была значительно сокращена. Среди них есть и женщины.

З.Коридзе сказал, что в период с 19 по 26 февраля комиссия рассмотрела в целом 858 обращений заключенных.

Среди рассмотренных в комиссии обращений были и документы граждан Азербайджана.