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Президент Грузии: Наши отношения с Азербайджаном переросли в стратегическое партнерство

Президент Грузии: Наши отношения с Азербайджаном переросли в стратегическое партнерство "Естественным результатом многочисленных сложностей, с которыми сталкивались наши страны до восстановления независимости, является то, что Грузия и Азербайджан остались не просто дружескими странами, но эти отношения переросли в стратегическое партнерство
Внешняя политика
18 ноября 2022 г. 11:30
Президент Грузии: Наши отношения с Азербайджаном переросли в стратегическое партнерство

"Естественным результатом многочисленных сложностей, с которыми сталкивались наши страны до восстановления независимости, является то, что Грузия и Азербайджан остались не просто дружескими странами, но эти отношения переросли в стратегическое партнерство".

Как передает Report, об этом говорится в письме президента Грузии Саломе Зурабишвили, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Искренне поздравляю Вас от имени грузинского народа и своего имени с 30-летием установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджанской Республикой", отмечается в письме.

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Версия на английском языке President of Georgia: Our relations with Azerbaijan turned into strategic partnership
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti: "Azərbaycanla münasibətlərimiz strateji tərəfdaşlığa çevrilib"

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