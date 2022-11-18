Президент Грузии: Наши отношения с Азербайджаном переросли в стратегическое партнерство

"Естественным результатом многочисленных сложностей, с которыми сталкивались наши страны до восстановления независимости, является то, что Грузия и Азербайджан остались не просто дружескими странами, но эти отношения переросли в стратегическое партнерство

"Естественным результатом многочисленных сложностей, с которыми сталкивались наши страны до восстановления независимости, является то, что Грузия и Азербайджан остались не просто дружескими странами, но эти отношения переросли в стратегическое партнерство".

Как передает Report, об этом говорится в письме президента Грузии Саломе Зурабишвили, адресованном президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

"Искренне поздравляю Вас от имени грузинского народа и своего имени с 30-летием установления дипломатических отношений между Грузией и Азербайджанской Республикой", отмечается в письме.