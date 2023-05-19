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Президент Грузии направила поздравительное письмо главе Азербайджана

Президент Грузии направила поздравительное письмо главе Азербайджана Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.
Внешняя политика
19 мая 2023 г. 13:04
Президент Грузии направила поздравительное письмо главе Азербайджана

Президент Грузии Саломе Зурабишвили направила письмо президенту Ильхаму Алиеву по случаю 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, в письме говорится:

" Ваше превосходительство!

От имени народа Грузии и от себя лично хотела бы передать Вам и народу Азербайджана самые искренние поздравления по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Президент Гейдар Алиев был выдающимся государственным деятелем, сыгравшим важную роль в становлении современного Азербайджанского государства. Именно его дальновидность заложила фундамент сильного и процветающего государства.

Труды и усилия Вашего отца, ставшего светом надежды для всей страны, во имя процветания азербайджанского народа останутся в памяти грядущих поколений, всегда будут для них источником вдохновения и гордости.

Под руководством президента Гейдара Алиева Азербайджан зарекомендовал себя как важное государство в глобальном масштабе. Он сыграл решающую роль в развитии отношений между нашими странами. Грузия высоко ценит крепкую дружбу и партнерство с Азербайджаном. Мы готовы к дальнейшему углублению этих связей на благо наших народов.

Ваше превосходительство, еще раз выражаю Вам глубокое почтение, желаю успехов в высшей государственной деятельности, дружественному народу Азербайджана - мира, здоровья и процветания"

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Версия на английском языке Georgian President Zourabichvili sends congratulatory letter to President Aliyev
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti Azərbaycan liderinə təbrik məktubu göndərib

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