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Президент Грузии: Мы должны продемонстрировать солидарность с Украиной

Президент Грузии: Мы должны продемонстрировать солидарность с Украиной "Мы сегодня встречаемся в период, когда мир столкнулся со сложными вызовами".
Внешняя политика
16 июня 2022 г. 11:43
Президент Грузии: Мы должны продемонстрировать солидарность с Украиной

"Мы сегодня встречаемся в период, когда мир столкнулся со сложными вызовами".

Как сообщает Report, об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила на церемонии открытия IX Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

"С февраля этого года мир является свидетелем войны в Украине. Украину оклеветали и начали войну. Это приводит к гибели мирных граждан. Мы не должны забывать об агрессии России против Грузии в 1991,1992 и 2008 годах. Мы должны продемонстрировать солидарность с Украиной", - подчеркнула она.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan Prezidenti: “Bu gün dünya mürəkkəb çağırışlarla üzləşib”

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