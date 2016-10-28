Президент Грузии Георгий Маргвелашвили: Грузия и Азербайджан являются стратегическими партнерами

Тбилиси. 28 октября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Тбилиси министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев встретился с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

Как сообщает грузинское бюро Report, президент Г.Маргвелашвили заявил о наличии хороших связей между двумя странами: "Азербайджан и Грузия являются стратегическими партнерами. Верю, что подобные визиты послужат еще большему укреплению стратегического партнерства и развитию связей во всех сферах".

Президент Грузии отметил, что его страна придает важное значение сотрудничеству с Азербайджаном.

Ш.Мустафаев передал главе грузинского государства приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Артура Раси-Заде.

Поздравив по случаю прошедших в Грузии парламентских выборов, Ш.Мустафаев заявил, что эти выборы послужат улучшению благосостояния народа и развитию демократии в стране.

На встрече состоялся обмен мнениями относительно сотрудничества в политической, экономической сферах, сфере обороны и пр.

На встрече также присутствовали посол Азербайджана в Грузии Азер Гусейн и другие официальные лица.