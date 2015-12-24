Президент Грузии: Азербайджан под руководством Ильхама Алиева стал примером прогресса в политической, экономической и культурной областях

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Президент Грузии Георгий Маргвелашвили поздравил президента Азербайджана Ильхама Алиева с днем рождения.

Как сообщает Report, в поздравительном письме говорится:

"Уважаемый Ильхам Алиев,

Рад передать Вам сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу отметить, что Азербайджанская Республика под Вашим руководством стала примером прогресса в политической, экономической и культурной областях, благосостояния, благоприятного развития. Учитывая, что мы являемся стратегическими партнерами, с уверенностью могу сказать, что дальнейшее расширение нашего сотрудничества, в том числе Ваш недавний визит в Грузию, приведут к успешным достижениям во имя взаимных интересов наших народов.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу еще раз выразить Вам признательность за постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии.

Ваше превосходительство, прошу Вас принять мои заверения в глубочайшем почтении. Желаю Вам счастья, крепкого здоровья, больших успехов во всех Ваших важных усилиях во имя благополучия и прогресса дружественного азербайджанского народа".