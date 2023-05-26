Президент Греции поздравила лидера Азербайджана

Президент Греции Катерина Сакелларопулу поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Президент Греции Катерина Сакелларопулу поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени греческого народа и от себя лично передаю Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости, желаю народу Азербайджана - процветания и прогресса.

Пользуясь случаем, выражаю веру в дальнейшее укрепление отношений между нашими странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Надеюсь, что успешное сотрудничество между Грецией и Азербайджаном в энергетической сфере будет способствовать развитию и стабильности нашего обширного региона, охватит другие области, представляющие взаимный интерес.

Ваше превосходительство, передаю самые наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны и прошу принять заверения в высочайшем почтении".