Президент Греции поздравила лидера Азербайджана

Президент Греции Катерина Сакелларопулу поздравила президента Азербайджана Ильхама Алиева.
Как сообщает Report, в тексте поздравления говорится:
"Ваше превосходительство!
От имени греческого народа и от себя лично передаю Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Вашей страны - Дня независимости, желаю народу Азербайджана - процветания и прогресса.
Пользуясь случаем, выражаю веру в дальнейшее укрепление отношений между нашими странами как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций. Надеюсь, что успешное сотрудничество между Грецией и Азербайджаном в энергетической сфере будет способствовать развитию и стабильности нашего обширного региона, охватит другие области, представляющие взаимный интерес.
Ваше превосходительство, передаю самые наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны и прошу принять заверения в высочайшем почтении".