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Президент Греции поздравила Ильхама Алиева

Президент Греции поздравила Ильхама Алиева Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Внешняя политика
26 мая 2021 г. 20:52
Президент Греции поздравила Ильхама Алиева
Катерина Сакелларопулу

Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником – Днем Республики, передаю азербайджанскому народу пожелания прогресса и благосостояния.

Пользуясь случаем, хочу выразить надежду на совместную работу, направленную на дальнейшее развитие двусторонних отношений между нашими странами на благо двух народов.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении".

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Версия на азербайджанском языке Yunanıstan prezidenti Azərbaycanın dövlət başçısına təbrik məktubu göndərib

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