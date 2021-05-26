Президент Греции поздравила Ильхама Алиева

Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.
Как сообщает Report, в письме говорится:
"Ваше превосходительство.
Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником – Днем Республики, передаю азербайджанскому народу пожелания прогресса и благосостояния.
Пользуясь случаем, хочу выразить надежду на совместную работу, направленную на дальнейшее развитие двусторонних отношений между нашими странами на благо двух народов.
Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении".