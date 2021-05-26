Президент Греции поздравила Ильхама Алиева

Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу направила президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Сердечно поздравляю Вас с национальным праздником – Днем Республики, передаю азербайджанскому народу пожелания прогресса и благосостояния.

Пользуясь случаем, хочу выразить надежду на совместную работу, направленную на дальнейшее развитие двусторонних отношений между нашими странами на благо двух народов.

Ваше превосходительство, прошу принять заверения в моем высочайшем почтении".