Президент: Готовы использовать позитивный опыт Израиля в сельском хозяйстве

Долгие годы Азербайджан продолжает оставаться надежным поставщиком сырой нефти в Израиль.

Долгие годы Азербайджан продолжает оставаться надежным поставщиком сырой нефти в Израиль.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил после встречи с президентом Израиля Ицхагом Герцогом в Баку.

"Это демонстрирует тесное сотрудничество в сфере энергетики. И сегодня мы обсудили, как можем расширить сотрудничество в энергетической сфере. Поскольку видим большие возможности в инвестиционных проектах и проектах по созданию интерконнекторов", - заявил глава государства.

Президент отметил, что в ходе встречи были обсуждены и планы в сфере орошения и сельского хозяйства: "Мы знаем о больших достижениях Израиля в этой области и хотим использовать этот позитивный опыт, чтобы увеличить продуктивность нашего сельского хозяйства и диверсифицировать рынки нашего экспорта".

По его словам, еще одной областью для сотрудничества между странами является сфера кибербезопасности. "Мы рады, что начались активные обсуждения сотрудничества в этой сфере. И сегодня кибербезопасность является важной частью безопасности каждой страны", заявил глава государства, отметив, что Азербайджан готов использовать израильский опыт в этой сфере.

Также в ходе встречи обсуждено сотрудничество в сфере обороны.