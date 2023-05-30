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Президент: Готовы использовать позитивный опыт Израиля в сельском хозяйстве

Президент: Готовы использовать позитивный опыт Израиля в сельском хозяйстве Долгие годы Азербайджан продолжает оставаться надежным поставщиком сырой нефти в Израиль.
Внешняя политика
30 мая 2023 г. 14:09
Президент: Готовы использовать позитивный опыт Израиля в сельском хозяйстве

Долгие годы Азербайджан продолжает оставаться надежным поставщиком сырой нефти в Израиль.

Как передает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил после встречи с президентом Израиля Ицхагом Герцогом в Баку.

"Это демонстрирует тесное сотрудничество в сфере энергетики. И сегодня мы обсудили, как можем расширить сотрудничество в энергетической сфере. Поскольку видим большие возможности в инвестиционных проектах и проектах по созданию интерконнекторов", - заявил глава государства.

Президент отметил, что в ходе встречи были обсуждены и планы в сфере орошения и сельского хозяйства: "Мы знаем о больших достижениях Израиля в этой области и хотим использовать этот позитивный опыт, чтобы увеличить продуктивность нашего сельского хозяйства и диверсифицировать рынки нашего экспорта".

По его словам, еще одной областью для сотрудничества между странами является сфера кибербезопасности. "Мы рады, что начались активные обсуждения сотрудничества в этой сфере. И сегодня кибербезопасность является важной частью безопасности каждой страны", заявил глава государства, отметив, что Азербайджан готов использовать израильский опыт в этой сфере.

Также в ходе встречи обсуждено сотрудничество в сфере обороны.

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Версия на азербайджанском языке Prezident: “İsrailin kənd təsərrüfatı sahəsində müsbət təcrübəsindən istifadə etməyə hazırıq”

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