Президент Гондураса приняла верительные грамоты посла Азербайджана

Посол Азербайджана в Гондурасе Мамед Талыбов вручил верительные грамоты президенту страны Ирис Сиомара Кастро Сармьенто де Селайя.

Посол Азербайджана в Гондурасе Мамед Талыбов вручил верительные грамоты президенту страны Ирис Сиомара Кастро Сармьенто де Селайя.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

На церемонии в Президентском дворце в Тегусигальпе посол передал президенту Сиомаре Кастро искренние приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Выразив благодарность, президент Гондураса попросила передать глубокое уважение и наилучшие пожелания.

Президент Кастро также подчеркнула успешную деятельность Азербайджана в Движении неприсоединения в период председательства.

По завершении церемонии состоялась отдельная встреча посла Мамеда Талыбова и заместителя министра иностранных дел Гондураса Херардо Торреса Серайе. На встрече был проведен обмен мнениями о нынешнем состоянии отношений между двумя странами и других вопросах, представляющих взаимный интерес.