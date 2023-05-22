Президент Гитанас Науседа: Литва выступает за развитие партнерских связей между Европейским Союзом и Азербайджаном

Литва выступает за развитие партнерских связей между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Литва выступает за развитие партнерских связей между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Как сообщает корреспондент Report из Вильнюса, об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа 22 мая в заявлении для прессы в Вильнюсе.

"Мы должны искать новые возможности для развития стратегического партнерства и в рамках программы "Восточное партнерство". Мы положительно оцениваем сотрудничество Европейского Союза с Азербайджаном в энергетической сфере. Это сотрудничество позитивно повлияло на энергетический рынок Европейского Союза, а также обеспечило снабжение Европейского Союза в зимние месяцы", - отметил президент Литвы.