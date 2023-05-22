О нас

Президент Гитанас Науседа: Литва выступает за развитие партнерских связей между Европейским Союзом и Азербайджаном

Президент Гитанас Науседа: Литва выступает за развитие партнерских связей между Европейским Союзом и Азербайджаном Литва выступает за развитие партнерских связей между Европейским Союзом и Азербайджаном.
Внешняя политика
22 мая 2023 г. 16:18
Президент Гитанас Науседа: Литва выступает за развитие партнерских связей между Европейским Союзом и Азербайджаном

Литва выступает за развитие партнерских связей между Европейским Союзом и Азербайджаном.

Как сообщает корреспондент Report из Вильнюса, об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа 22 мая в заявлении для прессы в Вильнюсе.

"Мы должны искать новые возможности для развития стратегического партнерства и в рамках программы "Восточное партнерство". Мы положительно оцениваем сотрудничество Европейского Союза с Азербайджаном в энергетической сфере. Это сотрудничество позитивно повлияло на энергетический рынок Европейского Союза, а также обеспечило снабжение Европейского Союза в зимние месяцы", - отметил президент Литвы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Gitanas Nauseda: Lithuania supports development of partnership between EU, Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Gitanas Nauseda: "Litva Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin inkişafının tərəfdarıdır"

Самое читаемое

МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
МСЭ: Азербайджан предпринимает прогрессивные шаги в сфере цифровизации
16 мая 2023 г. 11:32
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
В Баку пройдет Международная выставка недвижимости и инвестиций
17 мая 2023 г. 16:27
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
В Баку состоялась международная конференция GSMA M360 Eurasia 2023
18 мая 2023 г. 10:00
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
Чавушоглу: Антироссийские выступления Кылычдароглу наносят ущерб Турции
18 мая 2023 г. 12:15
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
Премьер Италии провела встречу с президентом Украины на полях саммита G7
20 мая 2023 г. 14:41
Пригожин заявил, что ЧВК Вагнер предали
Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" предали
20 мая 2023 г. 22:14
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
Генштаб ВСУ: В РФ сократили до 10 дней срок подготовки заключенных
22 мая 2023 г. 08:16
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
Ночной обстрел Киева: обломки ракет упали в нескольких районах
16 мая 2023 г. 05:22
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
Зампредседателя Верховной Рады Украины попросила помощи Азербайджана в возвращении вывезенных в Россию детей
16 мая 2023 г. 14:27
Во Франции избили родственника Брижит Макрон после интервью президента
Во Франции избили родственника Брижит Макрон после интервью президента
16 мая 2023 г. 17:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi