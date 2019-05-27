Президент Германии направил письмо президенту Азербайджана

Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штанмайер направил поздравительное письмо президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в тексте письма говорится:

"Господин президент.

От своего имени и от имени своих соотечественников выражаю Вам и народу Азербайджана наилучшие пожелания по случаю Дня Республики.

Азербайджан и Германия имеют 27-летние динамичные и надежные дипломатические связи. В этом году мы отмечаем 10-летний юбилей Центра изучения немецкого языка в Баку. Очень рад, что в Азербайджане проявляется такое высокое отношение к преподаванию немецкого языка и немецкой культуре. Открытый в 2018 году Институт Гете еще больше укрепил наше сотрудничество в сфере культуры. Германия также всегда готова продолжить политический диалог.

Передаю Вам свои наилучшие пожелания и желаю народу Азербайджана процветания, спокойствия и благосостояния".