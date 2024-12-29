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Президент Германии: Надеюсь на быстрое продвижение в расследовании крушения самолета AZAL

Президент Германии: Надеюсь на быстрое продвижение в расследовании крушения самолета AZAL Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнование президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, азербайджанскому народу в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Казахстане, в результате которого погибли 38 человек.
Внешняя политика
29 декабря 2024 г. 18:12
Президент Германии: Надеюсь на быстрое продвижение в расследовании крушения самолета AZAL

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер выразил соболезнование президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, азербайджанскому народу в связи с крушением самолета авиакомпании AZAL в Казахстане, в результате которого погибли 38 человек.

Как сообщает Report, в адресованном президенту Ильхаму Алиеву письме Франк-Вальтер Штайнмайер отметил, что с большой печалью узнал о крушении самолета.

С глубокой скорбью выразив соболезнования и солидарность главе азербайджанского государства и азербайджанскому народу, президент Германии отметил, что "в это тяжелое время его мысли с теми, кто потерял членов своих семей и друзей".

Штайнмайер пожелал скорейшего и полного выздоровления раненым и подчеркнул, что надеется на быстрое продвижение в расследовании этой трагедии.

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Версия на английском языке German President sends letter of condolences to Ilham Aliyev
Версия на азербайджанском языке Almaniya Prezidenti: Bu faciənin araşdırılmasında sürətli irəliləyişə nail olunacağına ümid edirəm

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