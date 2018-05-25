Президент Германии: "Мы и в дальнейшем будет прилагать усилия для усиления дружественных уз с Азербайджаном"

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Президент Федеративной Республики Германия Франк Вальтер-Штайнмайер направил поздравительное письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в поздравлении говорится:

"Господин Президент.

От своего имени и от имени соотечественников сердечно поздравляю Вас и Ваших граждан с отмечаемым 28 мая Днем Республики.

B прошлом году мы отметили 25-летие установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Германией. В 2018 году мы отмечаем еще одну знаменательную годовщину: 200 лет назад в Азербайджан прибыли первые немецкие эмигранты. А это – доказательство того, что наши страны связывают глубокие корни. Германия и в дальнейшем будет прилагать усилия для усиления дружественных уз с Азербайджаном и интенсификации нашего сотрудничества.

Наряду с совместными экономическими интересами, мы хотим развивать политический диалог, особенно в энергетической сфере, и расширять культурное сотрудничество. Мы хотим построить связи между Европейским Союзом и Вашей страной в плоскости, опирающейся на новое соглашение. Желательно, чтобы мы продолжили наше сотрудничество в Совете Европы и ОБСЕ.

Выражаю Вам наилучшие пожелания, желаю азербайджанскому народу мира, благополучия и процветания".