Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак посетит Азербайджан для участия в промежуточной конференции министров иностранных дел в рамках Движения неприсоединения.

Об этом сообщили Report в офисе ООН в Баку.

Он выступит с речью на конференции "Содействие международному миру и безопасности в интересах устойчивого развития".

М.Лайчак также встретится с официальными лицами Азербайджана и страновой группой ООН.

Кроме того, председатель Генеральной Ассамблеи выступит перед студентами в Университете АДА на тему "Современное состояние многостороннего сотрудничества".

Во время визита М.Лайчака будет сопровождать глава кабинета Франтишек Руицка, главный советник Абдельгани Мерабет и советник по связям с общественностью Каталина Кандт.