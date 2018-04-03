Президент Генеральной Ассамблеи ООН посетит Азербайджан

Баку. 3 апреля. REPORT.AZ/ Президент 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Мирослав Лайчак посетит Азербайджан для участия в промежуточной конференции министров иностранных дел в рамках Движения неприсоединения.
Об этом сообщили Report в офисе ООН в Баку.
Он выступит с речью на конференции "Содействие международному миру и безопасности в интересах устойчивого развития".
М.Лайчак также встретится с официальными лицами Азербайджана и страновой группой ООН.
Кроме того, председатель Генеральной Ассамблеи выступит перед студентами в Университете АДА на тему "Современное состояние многостороннего сотрудничества".
Во время визита М.Лайчака будет сопровождать глава кабинета Франтишек Руицка, главный советник Абдельгани Мерабет и советник по связям с общественностью Каталина Кандт.
News DepartmentАвтор новости
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