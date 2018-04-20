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    Президент Генассамблеи заявил о значимости нового подхода ООН к миру во всем мире

    © Report/ Firi Salim

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Президент Генассамблеи ООН Мирослав Лайчак написал авторскую статью под названием "Новый подход к миру" в преддверии заседания в верхах на тему "Миротворчество и стабильность мира", которое состоится в штаб-квартире ООН 24-25 апреля. 

    Как сообщает Report, в своей статье автор указал значимость и обозначил цели предстоящего мероприятия.

    M.Лайчак убежден, что ООН должно выработать новый подход к миру во всем мире: 

    "Я говорю не о том мире, который исчезнет в последующий избирательный период, а о том, в наличии которого мы будем уверены. Я говорю о мире, который сохранится на месяцы, годы и поколения".

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