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Президент Генассамблеи ООН выразил признательность Ильхаму Алиеву

Президент Генассамблеи ООН выразил признательность Ильхаму Алиеву "Я действительно очень рад и горжусь тем, что совершаю свой первый визит в Азербайджан в качестве президента Генеральной Ассамблеи ООН. Азербайджан – очень важная страна для ООН. Специальная сессия ООН, проходившая под руководством Вашего превосходительст
Внешняя политика
9 апреля 2021 г. 16:13
Президент Генассамблеи ООН выразил признательность Ильхаму Алиеву
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"Я действительно очень рад и горжусь тем, что совершаю свой первый визит в Азербайджан в качестве президента Генеральной Ассамблеи ООН. Азербайджан – очень важная страна для ООН. Специальная сессия ООН, проходившая под руководством Вашего превосходительства во время пандемии, была действительно своевременным заседанием, имевшим чрезвычайно важные результаты. На самом деле, Ваши усилия, продолжавшиеся на протяжении месяцев, подарили мне гордость быть председателем, благодарю Вас за это".

Как передает Report, об этом президент 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Волкан Бозкыр сказал, находясь на приеме у президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

"Вы также чрезвычайно успешно председательствуете в Движении неприсоединения. Это очень важная организация для ООН, и быть ее председателем также имеет особое значение. Я прибыл с целью выразить Вам признательность за деятельность в этом плане.

Приезд в Азербайджан в качестве турецкого председателя Генеральной Ассамблеи ООН – для меня особое счастье и источник гордости. Мы действительно внимательно отслеживаем из Нью-Йорка все вопросы, о которых Вы сказали", - сказал В.Бозкыр.

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Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyasının prezidenti Azərbaycan Prezidentinə təşəkkür edib

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