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Президент генассамблеи ООН призвал Армению выполнить свои обязательства

Президент генассамблеи ООН призвал Армению выполнить свои обязательства Призываю Армению выполнить свои обязательства в рамках соответствующего международного права.
Внешняя политика
28 сентября 2023 г. 22:24
Президент генассамблеи ООН призвал Армению выполнить свои обязательства

Призываю Армению выполнить свои обязательства в рамках соответствующего международного права.

Об этом заявил президент 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, постоянный представитель Тринидад и Тобаго при всемирной организации Дэннис Френсис, отвечая на вопрос корреспондента американского бюро Report.

До сведения главы 78-й сессии Генассамблеи ООН было доведено, что Азербайджан столкнулся с гуманитарной катастрофой из-за того, что армянская сторона отказывается предоставлять точные карты минных полей. Было отмечено, что эти территории считаются одними из самых загрязненных регионов в мире. Также было констатировано, что за 30-летний период оккупации азербайджанских земель Армения установила там около миллиона единиц мин. С ноября 2020 года из-за взрывов мин погибло более 300 азербайджанских гражданских лиц, включая двух журналистов, свыше 6 000 человек получили ранения.

В ответ Д.Френсис озвучил обеспокоенность в связи с минной угрозой, созданной Арменией в регионе.

"Ситуация, которую вы описываете, вызывает серьезную обеспокоенность. Международное право определяет, что определенные виды оружия не должны использоваться в конфликтах. Я призываю Армению выполнить свои обязательства в рамках соответствующего международного права", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBMT Baş Assambleyasının prezidenti: “Ermənistanı öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırıram”

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