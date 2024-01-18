Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном

Президент 78-й сессии Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис поприветствовал процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и поздравил обе страны с этой инициативой.

Президент 78-й сессии Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис поприветствовал процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и поздравил обе страны с этой инициативой.

Об этом Фрэнсис заявил в интервью американскому бюро Report .

Он подчеркнул, что с большим удовлетворением и радостью читает о том, что в отношениях между Азербайджаном и Арменией царит новая атмосфера примирения, диалога и сотрудничества:

"Я думаю, что это именно то направление, в котором необходимо двигаться обеим странам. Мы не можем полагаться на агрессию в разрешении конфликтов и споров. Насилие не приводит к надежным результатам. Только дискуссия и диалог, переговоры, понимание позиции друг друга в гражданском, цивилизованном и уважительном ключе могут привести к стабильным и долгосрочным результатам, в которых обе стороны будут довольны".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.