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Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном

Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном Президент 78-й сессии Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис поприветствовал процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и поздравил обе страны с этой инициативой.
Внешняя политика
18 января 2024 г. 18:33
Президент Генассамблеи ООН: Приветствую процесс нормализации между Баку и Ереваном

Президент 78-й сессии Генассамблеи ООН Деннис Фрэнсис поприветствовал процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и поздравил обе страны с этой инициативой.

Об этом Фрэнсис заявил в интервью американскому бюро Report.

Он подчеркнул, что с большим удовлетворением и радостью читает о том, что в отношениях между Азербайджаном и Арменией царит новая атмосфера примирения, диалога и сотрудничества:

"Я думаю, что это именно то направление, в котором необходимо двигаться обеим странам. Мы не можем полагаться на агрессию в разрешении конфликтов и споров. Насилие не приводит к надежным результатам. Только дискуссия и диалог, переговоры, понимание позиции друг друга в гражданском, цивилизованном и уважительном ключе могут привести к стабильным и долгосрочным результатам, в которых обе стороны будут довольны".

С полным текстом интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке UN official welcomes normalization process between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyasının Prezidenti Azərbaycan və Ermənistan arasında normallaşma prosesini alqışlayır

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