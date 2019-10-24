Президент Генассамблеи: ООН придает большое значение вопросам миграции и беженцев

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C момента создания ООН, как международная организация, оказывала всяческую поддержку вопросам решения проблем беженцев и оказании им необходимой помощи.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Генеральной ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде.

"Права каждого человека - основа деятельности ООН. Мы как ООН придаем большое значение не только вопросам мира и безопасности, но и в целом развития, изменения климата и окружающей среды. Кроме того, мы также придаем большое значение вопросам, связанным с беженцами и миграцией",- сказал он.

Президент также отметил, что в ООН существует целое агентство по вопросам миграции и беженцев: "Данная структура уделяет особое внимание вопросам возвращения беженцев на свои родные земли, наличия условий для их возвращения, условий для их дальнейшего мирного проживания на данных территориях. Это так же касается и беженцев из Азербайджана".