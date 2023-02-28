Президент Генассамблеи ООН прибудет в Азербайджан

Президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ксаба Короси 2 марта совершит официальный визит в Азербайджан с целью участия в саммите Движения неприсоединения, посвященном восстановлению после COVID-19.
Об этом Report сообщили в азербайджанском представительстве ООН.
В рамках визита, который состоится по приглашению президента Ильхама Алиева, К.Короси встретится с главой государства и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.
Визит президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершится 3 марта.