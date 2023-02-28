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Президент Генассамблеи ООН прибудет в Азербайджан

Президент Генассамблеи ООН прибудет в Азербайджан Президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ксаба Короси 2 марта совершит официальный визит в Азербайджан с целью участия в саммите Движения неприсоединения, посвященном восстановлению после COVID-19.
Внешняя политика
28 февраля 2023 г. 13:01
Президент Генассамблеи ООН прибудет в Азербайджан

Президент 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Ксаба Короси 2 марта совершит официальный визит в Азербайджан с целью участия в саммите Движения неприсоединения, посвященном восстановлению после COVID-19.

Об этом Report сообщили в азербайджанском представительстве ООН.

В рамках визита, который состоится по приглашению президента Ильхама Алиева, К.Короси встретится с главой государства и министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым.

Визит президента 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН завершится 3 марта.

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Версия на английском языке ФотоUN General Assembly President to address Post-COVID Non-Aligned Movement Summit in Baku
Версия на азербайджанском языке ФотоBMT Baş Assambleyasının prezidenti Azərbaycana gəlir, Qoşulmama Hərəkatının sammitində çıxış edəcək

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