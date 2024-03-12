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Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан

Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан Азербайджан посетит президент 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывший премьер-министр Тринидада и Тобаго и постоянный представитель при ООН Деннис Фрэнсис.
Внешняя политика
12 марта 2024 г. 20:45
Президент Генассамблеи ООН посетит Азербайджан

Азербайджан посетит президент 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывший премьер-министр Тринидада и Тобаго и постоянный представитель при ООН Деннис Фрэнсис.

Об этом американскому бюро Report заявила пресс-секретарь президента Генеральной Ассамблеи Моника Грейли.

По ее словам, Фрэнсис примет участие в 11-м Глобальном форуме в Баку 15 марта:

"Президент Генеральной Ассамблеи ООН примет участие в панельной дискуссии о целях, которые могут быть поставлены для конференции СОР29, которая пройдет с 11 по 22 ноября в Баку".

Пресс-секретарь добавила, что президент Генеральной Ассамблеи проведет в Баку ряд встреч с представителями правительства и государства.

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Версия на английском языке President of UN General Assembly to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BMT Baş Assambleyasının prezidenti Azərbaycana səfər edəcək

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